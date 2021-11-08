Ulaş'ta "çocuk dış giysileri" dikim kursu açıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "çocuk dış giysileri" dikimi kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğü ek binasında açılan ve 278 saat sürecek kursa 12 kadın kursiyer katılıyor.

Usta öğretici Gülcan Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki evleri gezerek ev hanımlarıyla kurs açma ve boş zamanlarını değerlendirme konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Görüşmeler neticesinde gelen talep doğrultusunda çeşitli kurslar açtıklarını belirten Alıcı, "Kadınlarımızın istekleri doğrultusunda çocuk dış giysileri dikimi kursumuzu açtık." dedi.

Kurs bitiminde kursiyerlerin sınava tabi tutulacaklarını aktaran Alıcı, "Sınavda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alacak. Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimler sonucu evlerinde ürettikleri ürünlerle önce kendi çocuklarının ihtiyaçlarını karşılarken, daha sonra da aile bütçelerine katkıda sağlayabilecekler." diye konuştu.