Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı - Son Dakika

Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı. Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine, kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlendiğini söyledi. Coşgun, kursa 17 kursiyerin katıldığını belirterek, Egemen Tuncay tarafından verilen kursta, kursiyerlere yumurta ve kesim tavuklarının yerlerinin hazırlanması, beslenmesi ve sağlığı konusunda eğitim verildiğini ifade etti. 4 gün sürecek kurs sonunda sınava tabi tutulacak kursiyerlerden başarılı olanlara sertifika verilecek.

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