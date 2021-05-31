Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı.
Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine, kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.
Coşgun, kursa 17 kursiyerin katıldığını belirterek, Egemen Tuncay tarafından verilen kursta, kursiyerlere yumurta ve kesim tavuklarının yerlerinin hazırlanması, beslenmesi ve sağlığı konusunda eğitim verildiğini ifade etti.
4 gün sürecek kurs sonunda sınava tabi tutulacak kursiyerlerden başarılı olanlara sertifika verilecek.
Kaynak: AA
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