Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika
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Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş İlçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.


Ulaş İlkokulunda Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri ve okul idaresi tarafından düzenlenen tatbikatlara öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Tatbikatta itfaiye erleri Mustafa Çağlak ve Bayram Göçebe öğrencilerin yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında yapılması gerekenler konuda uygulamalı bilgiler verdi . Öğrencilerde deprem ve yangın bilincini arttırmak ve depremin olası riskleri en aza indirmek amacıyla öğrencilerin deprem ve yangında yapmaları gerekenler anlatıldı. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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