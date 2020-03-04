Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta Ulaş Belediyesi itfaiye erleri Mustafa Çağlak ve Bayram Göçebe öğrencilere yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında yapılması gerekenler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

Bilgilendirmenin ardından itfaiye ekipleri okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.