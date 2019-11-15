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Ulaş'ta destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Ortaokul 8. sınıflar için açılan destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi.

Ulaş'ta destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Ortaokul 8. sınıflar için açılan destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesindeki kursları denetleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Gül AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslarının daha verimli işleyebilmesini sağlamak, öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyalleşmelerini artırmak amacıyla kurs merkezlerinin denetimi ve rehberliğini yaptıklarını söyledi.

Gül, "Bu kurslara kaydolan öğrencilerin farklı bir okul ortamında, farklı arkadaş grupları ile farklı bir öğretmenden ders almasını sağlayarak dikkat ve motivasyonlarını yükseltmek için ilçe merkezinde üç farklı ortaokulu birleştirdik." dedi.

Denetlemelere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik de katıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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