Ulaş'ta doğal gaz heyecanı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Sivas'ın Ulaş ilçesinin doğal gaza kavuşturulacağı müjdesini vermesi ilçe halkını heyecanlandırdı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Dönmez'in açıklamalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ulaş ilçesinin doğal gaza kavuşturulması konusundaki girişimlerinin sonuç verdiğini belirten İlbey, "Seçim öncesinde de sözünü verdiğimiz gibi doğal gaz yatırımı için çalışmalar bu yıl başlayacak. İnşallah 2021 yılında ilçe halkımız doğal gaza kavuşur." dedi.

Doğal gazın günlük hayatını kolaylaştıracağını ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirten İlbey, "Rabbim yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetleri hayırlı kılsın. Hizmetlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İlçe halkımız bize güvendiği müddetçe güzel ilçemize hizmet vermekten geri durmayacağız." diye konuştu.