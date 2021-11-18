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Ulaş'ta doğal gaz için ilk kazma yaz mevsiminde vurulacak - Son Dakika

Ulaş'ta doğal gaz için ilk kazma yaz mevsiminde vurulacak

18.11.2021 14:34
Ulaş'ta doğal gaz için ilk kazma yaz mevsiminde vurulacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz çalışmalarına önümüzdeki yaz mevsiminde başlanacağı bildirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz çalışmalarına önümüzdeki yaz mevsiminde başlanacağı bildirildi.

Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım AŞ Müdürü Evren Tepelioğlu ile makamında bir araya gelerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçeyi doğal gazla buluşturma hedefine doğru büyük bir adım atıldığını söyledi.

İlbey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Sivas'a yaptığı ziyarette Ulaş ilçesinin doğal gaza kavuşturulacağı müjdesini verdiğini hatırlatarak, 2022 yaz döneminde ilk kazmanın vurulacağını kaydetti.

Doğal gazla birlikte ilçe halkının günlük hayatının kolaylaşacağını dile getiren İlbey, "Doğal gaz aynı zamanda ilçenin gelişimine katkı sağlayarak büyük şehirlere göçü de durduracak. Halkımız bize güvendiği müddetçe, 'durmak yok, yola devam' sloganıyla güzel ilçemize hizmet etmekten geri durmayacağız." diye konuştu.

Doğalgaz, Sivas, Evren, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta doğal gaz için ilk kazma yaz mevsiminde vurulacak - Son Dakika


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