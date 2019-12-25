Ulaş'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Dumansız Hava Sahası' denetimi - Son Dakika

Ulaş'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı.


Kaymakam Muhammed Burak Akköz, kahvehaneler, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı için iş yeri sahiplerine teşekkür etti.


Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denetimlerde vatandaşlarımıza tütün ürünlerinin tüketilmesinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmesinin kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilediğini anlattık." dedi.

Denetime, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İğci, Çevre Sağlık Teknisyeni Hediye Ateş ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek de katıldı.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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