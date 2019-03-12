Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Düz Dikiş Makineci" Kursu Açıldı

Ulaş'ta "Düz Dikiş Makineci" Kursu Açıldı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik İŞKUR destekli "Düz Dikiş Makineci" kursu açıldı.

Ulaş'ta
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik İŞKUR destekli "Düz Dikiş Makineci" kursu açıldı.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Müdürlüğü ek binasında kadınlara yönelik "Düz Dikiş Makineci" kursu açıldığını söyledi.


Kursa 13 kadın kursiyerin katıldığını ve giyim üretim ve teknoloji öğretmeni Hatice Şahin Arslan tarafından eğitim verildiğini aktaran Coşgun, "Kursta kadın ve çocuk giyimine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bluz, tunik, etek, pantolon, çocuk etek ve çocuk pantolon gibi uygulamalı modeller dikiliyor. Kurs 8 Mayıs'a kadar devam edecek. İŞKUR, kursa katılan kursiyerlere günlük 30 lira para ödeyecek." diye konuştu.


Kursiyerlerin öğrendiklerini uygulamaları durumunda ailelerine maddi destek sağlayabileceklerini dile getiren Coşgun, kurs bitiminde yazılı ve uygulamalı sınav yapılacağını, başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

Coşgun, kurstaki yapılan çalışmalarla haziran ayında sergi açacaklarını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Sivas, İŞKUR, Güncel
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