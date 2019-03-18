Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Elde Türk İşlemeleri" Kursu Açıldı

Ulaş'ta "Elde Türk İşlemeleri" Kursu Açıldı

29 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik İŞKUR destekli "Elde Türk İşlemeleri " kursu açıldı.

Ulaş'ta
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik İŞKUR destekli "Elde Türk İşlemeleri " kursu açıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü ek binasında açılan kursa katılan 18 kursiyere, El Sanatları Teknoloji Nakış Öğretmeni Neslihan Umutlu Karakaş tarafından eğitim veriliyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kursta tel kırma, tepsi örtüleri, pano, nakış desenleri, örgü ilmekleri, bobin dantel, tel sarma, düz sarma gibi çalışmalar yapılıyor." dedi.

Coşgun, kursun 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 40 lira para ödeneceğini belirterek, "Kadınların talepleri üzerine kurslar açılabilir. Kurs bitimi kursiyerler için sınav yapılacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Sivas, İŞKUR, Güncel
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