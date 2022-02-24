Ulaş'ta emniyet personelinden öğrencilere "güvenli internet" semineri - Son Dakika
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Ulaş'ta emniyet personelinden öğrencilere "güvenli internet" semineri

24.02.2022 14:20
Ulaş'ta emniyet personelinden öğrencilere "güvenli internet" semineri

Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri için "güvenli internet" semineri düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri için "güvenli internet" semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine okulun toplantı salonundaki seminerde, kişisel güvenlik, suçtan korunma ve bilinçli internet konularında bilgiler verildi.

Seminerde, yabancı kişilerin internetten yaptıkları arkadaşlık isteklerinin kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, herhangi bir sitede yer alan oyunlara, aktivitelere, yarışmalara katılmadan önce mutlaka aile ve öğretmenlere danışılması gerektiği vurgulandı.

Seminer, eğitici videoların gösterimiyle son buldu.

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Anadolu Lisesi, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta emniyet personelinden öğrencilere 'güvenli internet' semineri - Son Dakika


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