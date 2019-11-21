Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı
Son Dakika Güncel Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika

Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde erik ağacının bu yıl ikinci kez çiçek açması görenleri şaşırttı.

Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde erik ağacının bu yıl ikinci kez çiçek açması görenleri şaşırttı.

Gümüşpınar köyünde Mehmet Aydın'a (64) ait evin bahçesindeki erik ağacı kasım ayında çiçek açtı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Evinin bahçesindeki erik ağacının bu mevsimde çiçek açmasının şaşkınlığını yaşadığını belirten Aydın, "Köyde çiftçilikle uğraşıyorum, hobi olarak evimin bahçesinde meyve yetiştiriyorum. Bahçeyi gezerken erik ağacının çiçek açtığını fark ettim. Daha önce karşılaşmadığım bir manzara karşısında şaşkınlık yaşadım." dedi.

Aydın, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor Futbol kulüplerinin borcu yapılandırıldı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:24:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]