Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Eski El Sanatları Gün Yüzüne Çıkarılacak

Ulaş'ta Eski El Sanatları Gün Yüzüne Çıkarılacak

42 dakika önce

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla ilçeye bağlı köylerde bulunan eski kültürlere ait el sanatlarını ortaya çıkaracak.

Ulaş'ta Eski El Sanatları Gün Yüzüne Çıkarılacak, System.String[]
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla ilçeye bağlı köylerde bulunan eski kültürlere ait el sanatlarını ortaya çıkaracak.

Sivas Olgunlaştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yılmaz Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin araştırılıp gün yüzüne çıkartılması kapsamında çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede Ulaş'a bağlı Acıyurt ve Küpeli köylerini ziyaret ettiklerini anlatan Bulut, "Ziyarette konakları, yaşam kültürleri, giysiler ve dokuma işlerini inceledik. Mihralibey Konağı, tarihi Acıyurt camisi ve ahşap tavan yapıları görülmeye değerdi. Araştırmalarda ortaya çıkartacağımız el sanatlarını günümüze uyarlayıp ulusal ve uluslararası platformda gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ise "İlçeye bağlı köylerimizde kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserleri, eski kültürel el sanatlarını gün yüzüne çıkaracağız. Bu çalışma sonucunda köylerimizde kültür turizmi gelişecek, ekonomik açıdan da kazançlar sağlanacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Yılmaz Bulut, Halk Eğitimi Merkezi, Sivas, Güncel
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