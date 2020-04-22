Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için başlatılan " Evde Kal, Kitapla Kal" projesi kapsamında Ulaş ilçesinde öğrencilere kitap dağıtıldı.

Öğrencilere kitapları evlerinde teslim eden İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bülent Çezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan proje kapsamında kitapları öğrencilerimize ulaştırıyoruz." dedi.

İlçede talepte bulunan 158 öğrenciye öğretmen ve okul idarecileri tarafından kitapların teslim edildiğini aktaran Çezik, "Kitaplarla birlikte maske, kalem ve Valimiz Sayın Salih Ayhan'ın mektuplarını da öğrencilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de talepleri yerine getirildiği için Vali Ayhan ve öğretmenlerine teşekkür etti.