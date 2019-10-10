Ulaş'ta futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sivas Projesi" kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen turnuva, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Okul Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından başlatılan Spor Sivas Projesi kapsamında sınıflar arası halı saha turnuvası düzenlendiklerini söyledi.

Proje hakkında da bilgi veren Gülmez, "Amacımız, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunmak. Proje kapsamında yıl boyunca tüm öğrencilerimizin sportif etkinliklere katılımını sağlayarak sevgi, hoşgörü ve centilmenlik çerçevesinde sporu sevdirmek istiyoruz." dedi.

Müdür yardımcısı Köksal Coşgun öncülüğünde ve beden eğitimi öğretmeni Yılmaz Polat koordinatörlüğünde gerçekleştirilen futbol turnuvasının sonununda kazanan takıma kupa verilecek.