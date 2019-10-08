Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Geleneksel El Nakışları" kursu açıldı
Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Geleneksel El Nakışları' kursu açıldı

Ulaş'ta "Geleneksel El Nakışları" kursu açıldı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "Geleneksel El Nakışları" kursu açıldı.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "Geleneksel El Nakışları" kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz ek binasında kadınlara yönelik açılan Geleneksel El Nakışları kursuna 16 kadın kursiyer katılıyor. Kursumuz 360 saat sürecek ve 7 Şubat 2020 günü bitecek. Kurs bitimi kursiyerler sınava tabi tutulacak başarılı olanlara sertifikaları verilecek." dedi.

Coşgun, kursta kadınların hem geleneklerini yaşattığını hem de ailelerine Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi destek sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş ise kurs hakkında bilgiler verdi.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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