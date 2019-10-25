Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" Projesi
Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam' Projesi

Ulaş'ta "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" Projesi

39 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" adlı proje kapsamında, ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri hasta, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti verilmeye başlandı.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" adlı proje kapsamında, ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri hasta, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti verilmeye başlandı.

Kaymakam Vekili Halil Dalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından ilçe genelinde alan ve saha çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu çalışma sonucunda sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, huzurevine gitmek istemeyen yaşlı ve engellileri belirlediklerini aktaran Dalak, 22 aileden 35 kişiye yaşadıkları sosyal çevreden ayrılmadan evde bakım hizmeti verileceğini dile getirdi.

Dalak, şunları kaydetti:

"Bu projeyle sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren ancak huzurevi hizmeti istemeyen, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti verilirken, aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan 2 vatandaşa istihdam alanı sağladık. Ayrıca Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerini de bu projeye ekleyerek yaşlılara saygı, yaşlılara yardım ve onların yaşlılıkla ilgili sorunlarını anlamalarını sağlayacağız."

Kaymakamlık, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisine kesici aletle zarar veren vatandaş, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi
Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı Erdoğan'dan AB'ye sert sözler: Vakti saati geldiğinde o kapılar açılır İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]