Ulaş'ta "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Ulaş'ta "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans gerçekleştirildi.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans gerçekleştirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansta, terör örgütleri, terör örgütlerinin eleman temini gibi konularda öğrenciler bilinçlendirildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta polisler, terör örgütlerine karşı çok yönlü sürdürülen mücadelenin etkinliğini artırmak ve başta öğrenciler olmak üzere toplumun her katmanına ulaşmayı sağlamayı hedeflediklerini anlattılar.

Polisler, öğrencilere ülke aleyhine yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirme konusunda bilgiler verdi.

Konferansa öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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