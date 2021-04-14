Ulaş'ta gıda sektöründe çalışanlara hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığı açısından büyük önem arz eden gıda sektöründe çalışanların hijyen konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek verilen eğitimde, ilçe hastanesinde görevli hemşire Fadik Gülmez gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve insan sağlığının korunması konularında bilgi verdi.

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