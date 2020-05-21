Ulaş'ta göletlere 15 bin adet yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde balıklandırma faaliyetleri kapsamında göletlere 15 bin adet yavru sazan bırakıldı.

İlçe sınırları içerisindeki Boğazdere ve Küpeli sulama göletlerine, Kaymakam Muhammed Burak Akköz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, 15 bin adet yavru sazan bıraktı.

Kaymakam Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizde iç sulardaki balık varlığını sürdürebilmek için mevcut göl ve göletlerde ekonomik değer taşıyan sazan balığı türü balıklandırma çalışmaları her yıl yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Her iki göletimize toplam 15 bin adet yavru sazan balığı bıraktık. İmkanlarımız dahilinde Kaymakamlık olarak sulama göletlerinin balıklandırılması çalışmalarına desteğimiz sürecektir."