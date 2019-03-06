Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Göreve Başlayan Bekçilerden Dalak'a Ziyaret

Ulaş'ta Göreve Başlayan Bekçilerden Dalak'a Ziyaret

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde göreve başlayan bekçiler, Kaymakam Vekili Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Ulaş'ta Göreve Başlayan Bekçilerden Dalak'a Ziyaret, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde göreve başlayan bekçiler, Kaymakam Vekili Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Göreve başlayan bekçilere hayırlı olsun dileklerini ileten Dalak, "Bizi büyük millet, güçlü devlet kılan en önemli özelliğimiz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. İnsanımız, bizim için en kıymetli, en değerli varlığımızdır." dedi.

İlçenin güvenliğinde artık bekçilerin de görev alacağını anımsatan Dalak, "İlçe halkımız bugünden sonra sizlere emanettir. Bu emaneti canınız pahasına korumak ise sizlerin asli görevinizdir. Bundan böyle Ulaş ilçemizin emniyet ve güvenliğine güç katacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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