Okulda veli, okul buluşması ve gözleme şenliği düzenlediklerini belirten Güner, "Öğrencilerimize hayatı öğretebilmek, anneleriyle sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Etkinlikte çocuklarımız anneleri ve öğretmenleriyle hamur açarak gözleme pişirdi. Öğrencilerimiz anneleriyle ve öğretmenleriyle oyunlar oynayarak harika bir gün geçirdi." dedi.

Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ulaş'ta 'Gözleme Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

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