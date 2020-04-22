Ulaş'ta Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören 12 kursiyer ve 2 kurs öğreticisi, Kaymakamlık öncülüğünde gönüllü olarak maske üretiyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın maske ihtiyacının karşılanması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde başlatılan çalışmalara öğretici öğretmenlerimiz ve kadın kursiyerlerimiz gönüllülük esasıyla maske üretimi yaparak destek veriyorlar. Günlük 500 adet maske üretiyorlar. Üretilen 1500 maskeyi ilçede vatandaşlarımıza, İlçe Hastanemize, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına dağıttık." dedi.

Akköz, maske üretiminin devam edeceğini belirterek, kursiyerlere ve öğreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.