Ulaş'ta "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" adlı proje sona erdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" adlı proje sona erdi.



Merkez Camisi'nde düzenlenen ödül töreninde, 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.



İlçe Müftüsü İzzet Kendir, bu tarz projelerin çocukların namaz alışkanlığını kazanmaları açısından önemli olduğunu söyledi.



Kendir, projenin uygulamasına katkı sağlayan Merkez Cami İmam Bilal Başer'e ve projeye katılıp düzenli olarak camiye gelen çocuklara teşekkür etti.

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