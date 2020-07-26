Ulaş'ta hayırsever arsasını belediyeye bağışladı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayırsever bir vatandaş arsasını belediyeye bağışladı.

Yakup Öztürk (80), şahsi arsasını belediye hizmetlerinde kullanmak için bağış yaptı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, duyarlı davranışından dolayı Öztürk'e teşekkür ederek, "Yapılan bağış ilçemiz için büyük bir örnek davranıştır. Hayırsever Yakup amcamızın şahsına ait 379 metrekare arsasını belediyemize bağışlaması bizleri çok sevindirdi." dedi.

İlbey, arsasının Yakup Öztürk'ün Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim görevlisiyken vefat eden oğlu Metin Öztürk'ün adının yaşatılacağı bir projede değerlendirileceğini söyledi.

İşlemlerin ardından Ulaş Tapu Müdürü Hasan Gülpınar arsa tapusunu Başkan Turan İlbey'e teslim etti.