Ulaş'ta hayırseverler vatandaşların esnafa olan borcunu ödedi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir grup hayırsever ihtiyaç sahibi vatandaşların esnaflara olan borcunu ödedi.

Ulaş Merkez Cami İmamı Bilal Başer, hayırseverlerin katkısıyla ilçedeki esnaflara borcu bulunan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyleyerek, "Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın bol olduğu mübarek ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile salgın dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve sıkıntılarını az da olsa gidermek amacıyla ilçe esnafına giderek vatandaşların borçlarını ödedim." dedi.

Veren elin alan eli görmediği uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olan hayırseverlere teşekkür eden Başer, "İlçede yaptığım araştırmada 8 ailenin market, bakkal, zahireci ve tuhafiyeciye 3 bin lira borçlarının olduklarını tespit ettim ve borcun tamamını ödedim." diye konuştu.