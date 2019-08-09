Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi
49 dakika önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, isale hattında patlayan boru belediye ekipleri tarafından değiştirilip, ilçeye su verilmeye başlandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:18 Kaynak: AA
'ın Ulaş
ilçesinde, isale hattında patlayan boru belediye ekipleri tarafından değiştirilip, ilçeye su verilmeye başlandı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey
, AA muhabirine, içme suyunun kesilmesinin ardından boru hattını takip ederek, Tecer Dağı Karıtlar mevkisinde isale hattındaki patlayan boruyu tespit ettiklerini söyledi.
İlbey, ekiplerin çalışması sonucunda patlayan su borusunu değiştirdiklerini, içme suyunun ilçeye verildiğini kaydetti.
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