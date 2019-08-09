Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi
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Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi

49 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, isale hattında patlayan boru belediye ekipleri tarafından değiştirilip, ilçeye su verilmeye başlandı.

Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, isale hattında patlayan boru belediye ekipleri tarafından değiştirilip, ilçeye su verilmeye başlandı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, içme suyunun kesilmesinin ardından boru hattını takip ederek, Tecer Dağı Karıtlar mevkisinde isale hattındaki patlayan boruyu tespit ettiklerini söyledi.
İlbey, ekiplerin çalışması sonucunda patlayan su borusunu değiştirdiklerini, içme suyunun ilçeye verildiğini kaydetti.
Yıldırım Turan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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