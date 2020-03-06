Ulaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Ulaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Merkez Camisinde okutulan mevlitin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Turan İlbey, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Mevlam milletimizi ve devletimizi her türlü sıkıntıdan korusun. Birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Kahraman askerlerimize güç kuvvet versin." dedi.

Ulaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Suriye, Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:17 Kaynak: AA
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