Ulaş'ta ihtiyaç sahibi 180 aileye gıda paketi dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçede ihtiyaç sahibi 180 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Ulaş Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, ramazan ayı nedeniyle SYDV tarafından ilçe merkezi ve köylerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilen 180 aileye gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Yardımların SYDV görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildiğini belirten Nayman, "Ramazan, yardım, paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Ulaş Kaymakamlığı olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizle manevi değeri yüksek bu mübarek ayı hep beraber mutlu bir şekilde geçirmek istiyoruz ve her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.