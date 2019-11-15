Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı
Son Dakika Güncel Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı - Son Dakika

Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı

6 saat önce

Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapıldı.

Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı, System.String[]

Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapıldı.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 132 aileye kömür dağıtıldığını söyledi.

Yeni gelen müracaatları da değerlendireceklerini ifade eden Akköz, "Ailelerimiz kömürsüz kalmayacak. Kışı rahat geçirmeleri için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam edecek." dedi.

Muhammed Burak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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