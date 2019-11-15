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Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı
6 saat önce
Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapıldı.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 132 aileye kömür dağıtıldığını söyledi.
Yeni gelen müracaatları da değerlendireceklerini ifade eden Akköz, "Ailelerimiz kömürsüz kalmayacak. Kışı rahat geçirmeleri için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam edecek." dedi.
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