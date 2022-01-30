Üye Girişi
Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerini köye belediye ekipleri taşıdı - Son Dakika

Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerini köye belediye ekipleri taşıdı

30.01.2022 11:24
Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerini köye belediye ekipleri taşıdı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi bir aileye verilen kömürler belediye araçlarıyla taşındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi bir aileye verilen kömürler belediye araçlarıyla taşındı.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Boğazdere köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı yaptı.

Köy yolunun kardan kapanması nedeniyle kömürlerin götürülmesi için belediyeden araç desteği istendi.

Belediye ekipleri, SYDV'den teslim aldıkları kömürleri köydeki ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazdere köyündeki ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerinin köye taşınması noktasında yaşanan sıkıntı üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Köy yolunun karla kaplı olmasından dolayı kömürü kamyon aracılığıyla taşıdıklarını belirten İlbey, "İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcudur. Kış mevsiminde, soğuk havada tahsis edilen kömürleri aileye ulaştırmak onların mutluluğuna ortak olmak çok güzel bir duyguydu." dedi.

YORUMLAR
500

Tragger, Kömür, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerini köye belediye ekipleri taşıdı - Son Dakika


Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar         
11:25
Galatasaray, Barcelona'dan aldığı kaleci için ne kadar ödeme yapacak? İşte transferin detayları Galatasaray, Barcelona'dan aldığı kaleci için ne kadar ödeme yapacak? İşte transferin detayları         
11:22
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
11:21 Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:10 WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:37 Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
09:55 Buzlanma nedeniyle İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı var
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter paylaşımı: Masaya nasıl oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 11:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerini köye belediye ekipleri taşıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement