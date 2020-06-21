Ulaş'ta imam ve oğlundan örnek davranış - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Hatipler Camii İmam Hatibi Murat Güveç (45), lise öğrencisi oğlu Mümin Erdem Güveç (17) ile cami bahçesinde çevre düzenlemesi yaparak 400 metrekare alana kilit parke taşı döşüyor.

Murat Güveç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camimiz 2016 yılında ibadete açıldı, dört yıldır caminin imamlığını yapıyorum, namazdan arta kalan zamanımı çevre düzenlemesi yapıp cami bahçesiyle uğraşarak geçiriyorum. Bahçeye çam fidanı dikiyor, çimlenme yapıyor ve çiçek ekiyorum, bahçe duvarlarının yapımına yardım ediyorum." dedi.

Caminin bahçesindeki toprak zeminden yazın toz kışın çamur nedeniyle vatandaşların rahatsız olduğunu dile getiren Güveç, "İl Özel İdaresinden kilit parke taşı temin ettik ve oğlum ile bahçeye kilit parke taşı döşemeye başladık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız ve camimize gelen vatandaşlar rahat edecekler." diye konuştu.

Mümin Erdem Güveç ise "Okulların da tatil olmasıyla bu çalışmada babamı yalnız bırakmak istemedim." ifadelerini kullandı.