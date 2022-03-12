Ulaş'ta İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Ulaş Anaokulu'ndaki yarışmayı Kaymakam Selçuk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile aileler izledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi.

Programı hazırlayanlara teşekkür eden Kaymakam Baş, "Vatana, millete, bayrağa, değerlerimize, geçmişimize ve geleceğimize dair bizi en güzel şekilde özetleyen, bağımsızlığımızı simgeleyen İstiklal Marşı'mızın kabulünü andık. Yarışmaya katılan öğrencilerimize, emeği geçen öğretmenlerimiz ve velilerimize şükranlarımı sunarım." dedi.