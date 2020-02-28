Ulaş'ta kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika

Ulaş'ta kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "kadın giyim" ve "kaneviçe" kurslarına katılan kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor.

Ulaş'ta kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "kadın giyim" ve "kaneviçe" kurslarına katılan kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Sivas Valiliğinin başlattığı "Sivas için 300 fikir 300 proje" kapsamında Ulaş Kaymakamlığınca yürütülen "Gönülleri Isıtan Hayırsever Eller" projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kadın kursiyerlere ziyarette bulundu.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında kurslara katılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için bere ve atkı ören kadınları ziyaret eden Akköz, desteklerinden dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Akköz, burada yaptığı açıklamada, "Bir gönülü, bir eli ısıtmak dünyayı ısıtmakla eşdeğerdir. Sosyal devletin gereği olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımızı soğuktan ve hastalıktan korumak için basit ama anlamlı bir proje yaptık. Bu projemize destek veren siz değerli kursiyerlerimize ve diğer destek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli göçmenler sınır bölgelerine akın etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaş'ta kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]