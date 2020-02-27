Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

6 saat önce

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "kadın elbisesi dikimi kursu"nu tamamlayan 13 kişi sertifikalarını aldı.

Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı, System.String[]

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "kadın elbisesi dikimi kursu"nu tamamlayan 13 kişi sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 13 kadın kursiyere sertifikaları Kaymakam Muhammed Burak Akköz, tarafından verildi.

Akköz, yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız için açılan kursları önemsiyorum. Kaymakamlık olarak meslek edindirme kursların gereken desteği veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Sizden isteğim bu çalışmalara evlerinizde de devam edin. Ailenize maddi katkı sağlayın." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Muhammed Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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