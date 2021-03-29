Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "basit nakış iğne teknikleri" kursunu başarıyla tamamlayan 12 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "basit nakış iğne teknikleri" kursunu başarıyla tamamlayan 12 kadın kursiyer sertifikalarını aldı. Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende kursiyerlere sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun tarafından verildi. Gül, kadınlar için açılan meslek edindirme kurslarını önemsediklerini belirterek, "Kursta öğrendiklerinizi evlerinizde de devam ettirin, talepleriniz doğrultusunda kurslar devam edecektir." dedi. Coşgun ise "176 saat süren kursumuzda ev dekorasyonunda kullanılan örtüler ve geleneksel nakış teknikleri olan işlemeler yaptınız, öğrendiniz. Bu çalışmaları devam ettirerek ailenize maddi kazanç sağlayabilirsiniz." diye konuştu.

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?

Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor

Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor