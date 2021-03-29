Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "basit nakış iğne teknikleri" kursunu başarıyla tamamlayan 12 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende kursiyerlere sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun tarafından verildi.
Gül, kadınlar için açılan meslek edindirme kurslarını önemsediklerini belirterek, "Kursta öğrendiklerinizi evlerinizde de devam ettirin, talepleriniz doğrultusunda kurslar devam edecektir." dedi.
Coşgun ise "176 saat süren kursumuzda ev dekorasyonunda kullanılan örtüler ve geleneksel nakış teknikleri olan işlemeler yaptınız, öğrendiniz. Bu çalışmaları devam ettirerek ailenize maddi kazanç sağlayabilirsiniz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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