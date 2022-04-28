Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor - Son Dakika
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Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor

28.04.2022 16:29
Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi.

Mesleki yetkinlik kazanmak için Halk Eğitimi Merkezi'ndeki giyim üretim teknolojileri kursuna katılan kadınlar, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla da örnek oluyor.

Valiliğin kent genelinde uygulamaya geçirdiği "700 Fikir, 700 Proje" kapsamına alınan dikiş makinelerinin başına geçen kadınlar, fabrikalardan temin edilen atık kumaşları giysiye dönüştürdü.

"Ulaşlı kadınlar el ele bayramlıklarınız bizden" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için dikilen kıyafetler, çocuklarının eğitim gördüğü okulların müdürlerine teslim edildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara katılan kadınların yardımlaşma ve fedakarlık örneği gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sıfır maliyetle tekstil fabrikalarından topladığımız atık kumaşları kursiyerlerimiz sıfır kıyafet haline getirdi. Bayramlık kıyafetler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi. Sosyal devlet olmanın gereği doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesi yavrularımızın sevinçlerine ortak olduysak ne mutlu bize."

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Halk Eğitimi Merkezi, Ramazan Bayramı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor - Son Dakika


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