Ulaş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş İlçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

İlçede, Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu, Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlemesine yönelik tedbirler görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Nayman, "Toplumumuzun bilinçlenmesiyle bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ancak eğitim ile mümkündür." dedi.