Ulaş'ta kadınlara yönelik İŞKUR destekli kurs açıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde kadınlara yönelik "Kadın üst giysileri dikimi" kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlüğün ek binasında kadın üst giysileri dikim kursu açtıklarını söyledi.

İŞKUR tarafından kura ile belirlenen 15 kadın kursiyerin kursa katıldığını belirten Coşgun, "Kursumuz Giyim Üretim ve Moda Tasarımı Teknoloji Öğretmeni Hatice Arslan tarafından düz dar etek, temel etek ve model uygulamalı etek dikimi olarak verilmekte. Kurs, 2 Haziran 2020'de sona erecek. Kurs sonrası sınava tabi tutulacak kursiyerlerden başarılı olanlara sertifikaları verilecek." dedi.

Coşgun, malzeme giderlerinin müdürlük tarafından, kursiyerlerin sigorta giderleri ve günlük harçlıklarının İŞKUR tarafından karşılanacağını ifade etti.

Kursta yapılan ürünlerin sergileneceğini de belirten Coşgun, kursiyerlerin kursta öğrendiklerini kazanca çevirebileceklerini kaydetti.