Ulaş'ta kar mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Ulaş'ta kar mücadele çalışmaları

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 gündür aralıksız yağan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre oldu. Ulaş Belediyesi olarak kar yağışının başlamasıyla mesai arkadaşlarımız özverili bir şekilde iş makinelerimiz ile ana caddelerimiz başta olmak üzere kurum, okul bahçelerinde ve ara sokaklarda aralıksız kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor." dedi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz görevinin başında olduğunu aktaran İlbey, özveriyle çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yıldırım Turan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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