Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığını söyledi.

İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için ekiplerin özverili şekilde çalıştığını dile getiren İlbey, ayrıca çatılardan sarkan buz sarkıtlarının itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde kırıldığını kaydetti.

İlbey, "İlçede vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlar, kar ve buzlardan temizleniyor. İlçe merkezinde toplanan karlar kepçelerle kamyona yüklenerek Tecer ırmağına dökülmekte." diye konuştu.

Yıldırım Turan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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