Ulaş'ta kar yağışı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı bazı köylerimizde ulaşım zorlukla sağlanıyor. İlçe Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle Atoluğu mevkisinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerine giden vatandaşlar, Atoluğu mevkisinde tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

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