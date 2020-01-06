Ulaş'ta kar yağışı - Son Dakika
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Ulaş'ta kar yağışı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerine giden vatandaşlar, Atoluğu mevkisinde tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, Atoluğu mevkisinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı bazı köylerimizde ulaşım zorlukla sağlanıyor. İlçe Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle Atoluğu mevkisinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

Ankara Ticaret Odası, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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