Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ulaş Belediyesi, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ulaş Belediyesi, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ana caddelerde, mahalleler, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Turan İlbey, "Ekiplerimiz ilçe merkezimizde araç trafiğinin aksamaması ve herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için yoğun çaba gösteriyor. Büyük özveri içerisinde çalışan personelimi kutuluyorum." diye konuştu.

İlçe sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yıldırım Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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