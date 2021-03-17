Ulaş'ta kaymakamlığa ait halı saha yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan kaymakamlığa ait halı saha tekrar hizmete açıldı.
Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2014 yılında "Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik Projesi" kapsamında yapılan halı sahada incelemelerde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, salgınla mücadele sürecinde kapatılan halı sahanın yeniden hizmete açıldığını söyledi.
Halı sahayı tekrar hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nayman, "Spor kompleksinin ilçemiz gençlerine ve öğrencilerine büyük yararlar sağlayacağına inanıyorum. Amacımız ilçemizdeki çocuklarımıza ve gençlerimize spor alışkanlığı kazandırarak başarılarına katkı sağlamak." dedi.
Kaynak: AA
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