Ulaş'ta kıraathaneler ve lokantalar dezenfekte edildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, kıraathaneler, lokantalar ve çöp konteynerlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Ulaş Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Vatandaşlardan tedbirli olmalarını isteyen Belediye Başkanı Turan İlbey, "Halk sağlığını tehdit eden dünyayı sarsan virüse karşı belediye olarak ilçemizde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.

İlçe esnafı da yapılan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.