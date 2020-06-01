Ulaş'ta kıraathaneler ve lokantalar hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgıyla mücadele kapsamında kapatılan lokanta ve kıraathaneler yeniden hizmet vermeye başladı.

Lokanta sahibi Tahir Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından iş yerlerinin açılmasıyla ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.

Lokantalarında her türlü tedbiri aldıklarını ve iş yerlerini dezenfekte ettiklerini belirten Duran, "Masalarımızı sosyal mesafeye göre yeniden düzenledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu gibi önemli olan hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına riayet etmemiz." dedi.

Çay ocağı işletmecisi Ahmet Yılmaz ise iş yerlerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Gerekli tedbirlerimizi aldık, gelen müşterilerimize el dezenfektanı ve kolonya ikramında bulunuyoruz. Çay servisi yaparken maske kullanıyoruz, tek kullanımlık kağıt bardak ve ağaç kaşık kullanıyoruz. İnşallah ülke olarak bu salgından bir an önce kurtuluruz." diye konuştu.