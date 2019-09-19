Ulaş'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Sivas İçin Kitap Vakti" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Baharözü köyü Ersin Yıldız İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okul idarecileri ve öğrenciler kitap okudu.

Ersin Yıldız İlkokulu Müdürü Mustafa Tepecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Sivas İçin Kitap Vakti" projesinin başlatıldığını anımsattı.

Bu kapsamda öğrencilerle kitap okuduklarını söyleyen Tepecik, "Okulumuzda haftalık kitap okuma saatleri düzenledik. Her hafta belirlenen saatlerde tüm çocuklarımızla bir dersi tamamen kitap okumaya ayırıyoruz." dedi.

Tepecik, projeyle öğrencileri kitap okumaya teşvik etmeyi, kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve anlatma becerilerini pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.