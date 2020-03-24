Ulaş'ta koronavirüs istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

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Ulaş'ta koronavirüs istişare toplantısı yapıldı
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıda, koronavirüs salgınına yönelik kararlar ve tedbirler görüşüldü, uygulamaya dönük fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, kurum amirlerini çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda uyardı.
Toplantıya katılanların sosyal mesafeyi koruyarak oturmaları dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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