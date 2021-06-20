Ulaş'ta Kovid-19'a yakalanan karı-koca, hayırseverlerin sıcak yemek ikramıyla moral buluyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş İlçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 2 kişilik bir aileye karantina süresince moral vermek için hayırseverler tarafından her gün 3 çeşit sıcak yemek veriliyor.

Merkez Camisi imam hatibi Bilal Başer öncülüğünde bir araya gelen hayırseverler, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Esentepe Mahallesi'ndeki ikametlerinde karantinaya alınan karı-kocaya moral vererek hastalığı kısa sürede atlatmaları için kolları sıvadı.

Hayırseverler, bu kapsamda ailenin yaşadığı eve karantina süresi boyunca 3 çeşit sıcak yemek getiriyor.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hastalığı atlatmanın en etkili yolunun moral, motivasyon ve güç birliği olduğunu belirterek, "Kovid-19'a yakalanan kardeşlerimize yardımcı olarak, hem dini hem de insani vazifemizi yerine getirdik. Bu şekilde aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin yeniden canlanmasını sağlıyoruz." dedi.

Başer, hayırseverlerin anlamlı çalışmasına destek veren Kaymakam Cengiz Nayman ve İlçe Müftüsü İzzet Kendir'e de teşekkür etti.