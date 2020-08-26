Ulaş'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetimler yapıldı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Atila Yaşar, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme ile kolluk güçlerinin, belediye zabıtaları ve mahalle muhtarlarının katıldığı denetimde iş yerleri, lokanta, kahvehaneler, toplu taşıma araçları denetlendi.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda esnafa uyarılarda bulunuldu, tedbirlerle ilgili bilgi verildi.

İlbey, yaptığı açıklamada, "İlçemizde kolluk güçleri ve mahalle muhtarlarımızla denetim gerçekleştirdik. İlçe esnafı ve vatandaşların genellikle tedbirlere uyduklarını gördük. Ülke genelinde virüsten kurtulmak için insanların tedbirlere uyarak yetkililere ve sağlıkçılarımıza destek olmaları gerekmektedir. İnsanların Kovid-19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

İlbey, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.